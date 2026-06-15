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هل تصبح أسرع إقالة في المونديال؟.. قرار عاجل من تونس بعد الخسارة بخماسية

كتب : محمد خيري

02:52 م 15/06/2026 تعديل في 03:31 م
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بات مستقبل مدرب منتخب تونس، صبري لموشي، محل شكوك كبيرة، بعدما تلقى "نسور قرطاج" هزيمة قاسية أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1، صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

مستقبل صبري لموشي مع منتخب تونس

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لمناقشة تداعيات الخسارة الثقيلة، وتقييم وضع الجهاز الفني في ظل تراجع نتائج المنتخب خلال الفترة الماضية.

ويواجه صبري لموشي ضغوطاً متزايدة بعد البداية المخيبة في البطولة، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله، ليصبح أول مدرب يفقد منصبه خلال منافسات المونديال إذا ما قرر الاتحاد التونسي اتخاذ هذا الخيار.

وكان لموشي قد تولى قيادة المنتخب التونسي عقب رحيل المدرب الوطني سامي الطرابلسي، الذي غادر منصبه بعد مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025.

منافس تونس في المباراة المقبلة

وتزداد مهمة المنتخب التونسي صعوبة في الجولتين المقبلتين، إذ يواجه منتخب اليابان يوم الأحد القادم، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة هولندا يوم 26 يونيو.

وعقب نهاية الجولة الأولى، تذيل منتخب تونس ترتيب المجموعة السادسة دون نقاط، بينما يتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في حين يمتلك منتخبا هولندا واليابان نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.

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