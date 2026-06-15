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تحدث البلجيكي أرييل جاكوبس المدير الفني الأسبق لناديي أندرلخت وفالنسيان، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي مصر وبلجيكا مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال جاكوبس في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"هذه المباراة هي الأولى في المجموعة، وبالتالي فهي دائماً بداية يغلب عليها الغموض بالنسبة للطرفين".

وأضاف:"أعتقد أن المنتخبين سيكونان مستعدين جيداً بدنياً وذهنياً، كما أنهما يعرفان بعضهما البعض بشكل جيد وهو ما يجعل المواجهة قوية ومتقاربة وصعبة التوقع".

وتابع مدرب أندرلخت:"بالنسبة للعوامل التي قد تصنع الفارق بين الفريقين، فأرى أن كلا المنتخبين يمتلكان الخبرة، غير أن بلجيكا ربما تملك عدداً أكبر من اللاعبين القادرين على الحسم، مثل تيبو كورتوا، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين، وروميلو لوكاكو في حال كان في أفضل حالاته".

وواصل:"لذلك هناك أفضلية طفيفة لبلجيكا، لكن العامل الجماعي يظل عنصراً حاسماً لا يمكن تجاهله".

وفيما يتعلق باللاعبين المصريين، أوضح:" هناك عناصر يكون له دور حاسم فكما هو الحال مع بلجيكا، فإن أبرز نجوم مصر المعروفين لي محمد صلاح، فيما يبقى مصطفى محمد خارج الحسابات".

وأكمل:"محمد صلاح اللاعب القادر على صنع الفارق بفضل قدراته الفردية والهجومية، ما يستوجب الحذر الشديد منه".

وأتم تصريحاته قائلاً:"وبناءً على ذلك، أرى أن حظوظ المنتخبين متقاربة جداً في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن الفوارق بينهما ليست كبيرة".





