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الخارجية الإيرانية: لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم

كتب : وكالات

03:32 م 15/06/2026

إسماعيل بقائي

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إنهاء الحرب في لبنان يشكل جزءًا أساسيًا من مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، مشددة على أن هذا البند غير قابل للتعديل أو الاستبعاد من الاتفاق المؤقت بين الجانبين.

لبنان ضمن التفاهم

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم تتضمن إنهاء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق.

وأضاف أن احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه مدرج ضمن بنود التفاهم المؤقت مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وقف الحرب على جميع الجبهات، وبينها لبنان، يعد بنداً ثابتاً وغير قابل للتغيير في المذكرة.

متابعة تنفيذ الاتفاق

وأوضح بقائي أن التطورات المرتبطة بالاتفاق ستخضع للمتابعة من جانب طهران، مؤكداً أن إيران ستتخذ ما وصفها بالإجراءات المناسبة لضمان التزام الجانب الأمريكي بالتعهدات الواردة في التفاهم.

كما اعتبر أن "الإرهاب الإسرائيلي" الذي استهدف الضاحية أمس تحول إلى فرصة لتحقيق أعلى مستوى من المصالح الإيرانية ومصالح المقاومة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه من المقرر تنفيذ جولات وزيارات إلى عدد من دول المنطقة قبل توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة في سويسرا.

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