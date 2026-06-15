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ترامب يهدد ماكرون بفرض رسوم جمركية 100% على النبيذ والشمبانيا

كتب : وكالات

11:24 ص 15/06/2026

دونالد ترامب

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع أنواع النبيذ والشمبانيا المنتجة في فرنسا.

خلاف حول ضريبة شركات التكنولوجيا

وأوضح ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية والبالغة 3%، مؤكدًا أن استمرار هذه الضريبة سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تجارية صارمة ضد المنتجات الفرنسية.

رسالة مباشرة إلى ماكرون قبل قمة مجموعة السبع

وقال ترامب إن ماكرون يستطيع تجنب هذه الأزمة ببساطة من خلال إلغاء ما وصفه بضريبة المبيعات على الشركات الأمريكية، مضيفاً: "إذا فعلوا ذلك فلن يتعرضوا لهذا الضغط"، كما شدد على أن فرض الرسوم سيكون الخيار المتاح أمامه إذا لم تستجب باريس للمطالب الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعداد ترامب للوصول إلى مدينة إيفيان لي بان الفرنسية للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة السبع، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء الغربيين حالة من التوتر بسبب ملفات اقتصادية وسياسية متعددة.

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