أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع على استعداد لاتخاذ خطوات عملية لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يولي أهمية كبيرة لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية في هذا الممر البحري الحيوي عقب الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

دول أوروبية تعلن استعدادها للمشاركة

وأوضح ماكرون أن عدة دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة بحرية محتملة داخل مضيق هرمز، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا، مؤكداً أن هذه الدول تتابع التطورات عن كثب وتنسق بشأن آليات دعم أمن الملاحة في المنطقة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المهمة الخاصة بمضيق هرمز يمكن أن تُنشر خلال فترة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام بعد إبرام الاتفاق الأمريكي الإيراني، لافتاً إلى ضرورة إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية دون فرض رسوم عبور، بما يضمن استقرار التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

قمة السبع تتابع تفاصيل الاتفاق

تأتي تصريحات ماكرون بالتزامن مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة إيفيان لي بان للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة السبع، وأوضح مسؤولون أوروبيون أن القادة سيحاولون خلال الاجتماعات الجماعية واللقاءات الثنائية مع ترامب الحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالالتزامات النووية الإيرانية الواردة في الاتفاق.

وأكد المسؤولون الأوروبيون استعدادهم للمساهمة في دعم إعادة فتح مضيق هرمز عبر استخدام أصول وقدرات عسكرية عند الحاجة، إلا أنهم أشاروا إلى أن تقديم التزامات محددة سيظل مرتبطاً بالحصول على صورة أوضح لبنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وطبيعة الالتزامات التي يتضمنها قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.