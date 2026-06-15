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بعد اتفاق أمريكا وإيران.. رئيس وزراء باكستان يدعو لـ"صلاة الشكر"

كتب : وكالات

02:40 م 15/06/2026

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

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دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاثنين، إلى أداء صلاة الشكر عقب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً خلال كلمة أمام الجمعية الوطنية أن هذا التطور يمثل مناسبة تاريخية تستحق الامتنان، لما وصفه بما حققته باكستان من مكانة وشرف استثنائيين على الساحة الدولية.

إشادة بدور قائد الجيش الباكستاني في الاتفاق

وأثنى شريف على الدور الذي أداه قائد الجيش المشير سيد عاصم منير، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً متواصلة ليل نهار من أجل إنهاء الحرب وترسيخ السلام، لافتًا إلى أن المفاوضات مرت بمراحل شديدة الحساسية كادت أن تؤدي إلى تعثرها، إلا أن إصرار القيادة العسكرية ساهم في إنجاح المسار التفاوضي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحرب فرضت أعباء وضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الباكستاني، إلا أن البلاد تمكنت من الصمود في مواجهة التحديات. وأكد أن الاستقرار الاقتصادي المتوقع نتيجة اتفاق السلام سينعكس إيجاباً على المواطنين، مشدداً على التزام الحكومة بالاستفادة من هذه الفرصة وتحويلها إلى مكاسب ملموسة.

جنيف تستضيف مراسم توقيع اتفاق السلام الأمريكي الإيراني

وأعلن شريف أن باكستان ستشارك في استضافة مراسم التوقيع الرسمية على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف يوم 19 يونيو الجاري، ووصف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في مسار السلام العالمي، مؤكداً أنه يمثل انتصاراً للحوار والتفاهم على حساب الصراعات والحروب.

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شهباز شريف اتفاق السلام الأمريكي الإيراني باكستان عاصم منير جنيف أمريكا وإيران

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