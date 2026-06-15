إعلان

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي

كتب : أحمد عادل

03:20 م 15/06/2026 تعديل في 03:56 م

هاني شكري عضر مجلس إدارة الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في اتهامه بسب وقذف جماهير نادي الأهلي، بحسب المحامي محمد رشوان لـ "مصراوي".

وكانت جهات التحقيق قد أحالت هاني شكري للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة على خلفية اتهامه بالإساءة إلى جماهير الأهلي عبر عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نادي الزمالك النادي الأهلي هاني شكري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

حكم بحبس هاني شكري عضو إدارة الزمالك 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي
5 علامات في العين قد تكشف أمراض الكبد مبكرا
نصائح طبية

5 علامات في العين قد تكشف أمراض الكبد مبكرا
أعلنت رسمياً.. القناة المجانية الوحيدة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا على
كأس العالم 2026

أعلنت رسمياً.. القناة المجانية الوحيدة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا على
بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
زووم

بين نبوءة "العالمي" وعقدة مجدي عبدالغني.. أعمال فنية جسدت رحلة الفراعنة
الذهب يقفز 3% عالميا.. وخبير اقتصادي: الأوقية قد تتجاوز 5000 دولار بشرط
اقتصاد

الذهب يقفز 3% عالميا.. وخبير اقتصادي: الأوقية قد تتجاوز 5000 دولار بشرط

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات سعرية محدودة.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ رئيس الشعبة يجيب
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
الجنيه يستعيد قوته.. خبراء يرسمون سيناريوهات الدولار بنهاية 2026 بعد تهدئة الحرب الإيرانية؟