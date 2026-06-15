قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في اتهامه بسب وقذف جماهير نادي الأهلي، بحسب المحامي محمد رشوان لـ "مصراوي".

وكانت جهات التحقيق قد أحالت هاني شكري للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة على خلفية اتهامه بالإساءة إلى جماهير الأهلي عبر عبارات اعتُبرت سبًا وقذفًا.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في الواقعة.

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