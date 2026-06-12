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متحدث الصحة: الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة طبيب.. وإغلاق 3 منشآت غير مرخصة

كتب : حسن مرسي

11:49 م 12/06/2026

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، مشيرًا إلى إغلاق وتشميع 3 منشآت غير مرخصة في القليوبية والسويس، وضبط 3 سيدات ينتحلن الطب.

وأضاف عبدالغفار في مداخلته الهاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن انتحال صفة الطبيب لا يعد مخالفة إدارية، بل فعل يهدد الأرواح بتشخيص خاطئ وأدوية غير مناسبة، ومضاعفات قد تصل للوفاة.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن عقوبة انتحال صفة الطبيب تصل للحبس سنتين، والوزارة تتحرك بقوة لضبط القطاع الصحي وحماية المواطنين من الممارسات الضارة.

وتابع أن "المخالفات شملت انتحال صفة الطبيب، أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، عدم اتباع مكافحة العدوى، وعدم التخزين الآمن للأدوية".

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن حالات الانتحال المرصودة كانت في التجميل والتغذية العلاجية، ويجب أن تتم إجراءات التجميل والعلاج على يد أطباء متخصصين ومرخصين.

وأكد متحدث وزارة الصحة أن أي تدخل في جسد الإنسان مسألة بالغة الحساسية والدقة، والوزارة مستمرة في حملاتها لحماية صحة المواطنين.

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حسام عبدالغفار وزارة الصحة انتحال صفة

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