أكد الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، أن الصداع النصفى (الميجرين) يُعد من الأمراض الحميدة التى لا تمثل خطورة على حياة المريض، لكنه أكثر أنواع الصداع إزعاجًا.

وأضاف موافى خلال برنامج "رب زدنى علما" على قناة "صدى البلد"، أن الصداع النصفى مرتبط بشكل كبير بالحالة النفسية، وله أعراض تمهيدية تسبق النوبات مثل زغللة العين أو سماع أصوات غير معتادة.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن هذا النوع من الصداع لا يوجد له علاج نهائى حتى الآن، لكن يمكن السيطرة عليه من خلال أدوية فعالة مع التشخيص المناسب.

وتابع أن "نحو 12 نظرية طبية تفسر آلية حدوث الصداع النصفى، منها توسع الأوعية الدموية بالمخ وإفراز مواد كيميائية داخل الدماغ".

وشدد الدكتور حسام موافى على أهمية التفرقة بين الميجرين والأنواع الأخرى من الصداع لضمان الحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن التغيرات التى تطرأ على وظائف المخ تلعب دورًا رئيسيًا فى حدوث نوبات الصداع النصفى.