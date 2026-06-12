أفاد مسؤول كبير في إدارة ترامب لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن بنودًا تقضي بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإنهاء تمويل طهران للجماعات التي تصنفها واشنطن على أنها إرهابية.

وأوضح المسؤول للشبكة الأمريكية، أن 5 شروط وافقت عليها إيران لتمرير الاتفاق، أهمها:

1- تدمير المواد النووية وإخراجها من البلاد.

2- تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

3- عدم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعد تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

4-إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة.

5- وقف تمويل إيران للجماعات الإرهابية.

اتفاق قائم على الأداء

ووصف المسؤول الاتفاق حسب الشبكة الأمريكية، بأنه "اتفاق قائم على الأداء"، أي أن تنفيذ الالتزامات يسبق الحصول على المكاسب.

وكانت السلطات الإيرانية قد أكدت سابقًا أنها لن توافق على أي اتفاق لا يتضمن الإفراج عن أموالها المجمدة، كما رفضت مرارًا مناقشة مسألة تمويل الجماعات المسلحة.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، واصفًا إياها بأنها "غير شريفة"، بسبب ما اعتبره معلومات غير دقيقة جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام بشأن مضمون الاتفاق.

وكانت شبكة سي إن إن، قد ذكرت في وقت سابق أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتهيئة الطريق لمزيد من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقًا لدبلوماسي مطلع على تفاصيل المفاوضات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن طهران لن توافق على التخلي عن إدارة مضيق هرمز، وأن الاتفاق يتضمن مطلبًا بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها إطلاقًا بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً".