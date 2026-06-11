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تصعيد متبادل بين إيران وأمريكا.. ضربات متواصلة وسط مخاوف من اتساع الحرب

كتب : مصطفى الشاعر

01:23 م 11/06/2026

صورة تعبيرية لحرب إيران وأمريكا_

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يشهد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا متسارعا مع تبادل الضربات الجوية واتساع نطاق المواجهة، في تطور يُثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع وأكثر خطورة.

وتبادلت أمريكا وإيران الهجمات الجوية، لليوم الثاني على التوالي، في وقت توعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران فورا على اتفاق سلام، ما يعكس تصعيدا خطيرا في المواجهة بين الجانبين.

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شرارة التصعيد من مضيق هرمز

بدأ التصعيد في الأعمال القتالية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز "أباتشي" بالقُرب من مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى سلسلة من الهجمات المتبادلة داخل إيران وعلى قواعد أمريكية في المنطقة، لتتوسع رقعة المواجهة بشكل متسارع، بحسب وكالة "رويترز".

ضربات أمريكية تستهدف قدرات عسكرية داخل إيران

قال الجيش الأمريكي، إن أحدث عملياته استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي داخل إيران، ردا على ما وصفه بـ"عدوان غير مبرر ومستمر" من جانب طهران، في إشارة إلى استمرار تبادل الضربات بين الطرفين.

ترامب يُلوّح بالقصف والذهب يرتفع

نقل مراسل شبكة "فوكس نيوز"، تصريحات عن ترامب قال فيها إن الضربات الأمريكية ستتوقف قريبا، لكنه سيستأنف القصف المكثف إذا لم تُوقّع إيران "اتفاقا فوريا"، الأمر الذي دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 دولارات وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

إيران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، انتهاء الضربات بعد ساعات من بدئها، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد باستهداف 18 هدفا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين، إضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، كما أعلن لاحقا استهداف قاعدة الأزرق في الأردن لليلة الثانية على التوالي.

إصابات وأضرار في البحرين وسقوط شظايا مسيّرات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إصابة طفلة بجروح طفيفة واندلاع حرائق وتضرر منازل ومركبات في مدينة حمد والمنامة، نتيجة سقوط شظايا طائرات مسيّرة إيرانية تم اعتراضها، فيما أكدت السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأضرار.

اعتراض هجمات في الخليج وتوتر جوي متصاعد

ذكر الجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف مُعادية، بينما أكد مسؤول بحريني، في تصريحات صحفية، اعتراض وتدمير هجمات جوية إيرانية، في وقت أُغلقت فيه الأجواء الكويتية بشكل مؤقت بسبب التطورات الأمنية المتسارعة.

تهديدات بإغلاق مضيق هرمز

هدد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، باستهداف أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز، في حين نفت القيادة المركزية الأمريكية إغلاق المضيق أو استهداف سفنها، مؤكدة استمرار حركة الملاحة رغم التهديدات المتصاعدة.

انفجارات داخل إيران وضربات على مواقع متعددة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات في عدة مدن، من بينها "بندر عباس وكرج" ومناطق قريبة من المضيق، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين منذ بدء التصعيد.

واشنطن تربط التصعيد بالمفاوضات

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أمس الأربعاء، بأن الضربات تهدف إلى الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستدعم الموقف التفاوضي الأمريكي، في ظل استمرار المواجهة.

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اتهامات إيرانية وارتفاع التوتر السياسي

اتهمت إيران، الولايات المتحدة بقصف منشآت مياه مدنية، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب"، بينما لم يعلق البنتاجون على الاتهامات، في وقت تتزايد فيه التداعيات الإنسانية والسياسية للصراع.

تداعيات اقتصادية وسياسية متصاعدة

بحسب "رويترز"، أدت الحرب إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، وسط تحذيرات سياسية داخل الولايات المتحدة من تداعيات الحرب على الداخل الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الجدل حول استمرار التصعيد العسكري.

امتداد الصراع إلى لبنان

وفي سياق متصل، تواصلت المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء في استشهاد 13 شخصا، فيما أعلن الحزب تنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية، ما يعكس اتساع رقعة الصراع الإقليمي.

مطالب إيرانية واتفاق مُعقّد

تشمل مطالب طهران وقف الهجمات في لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة، بينما تؤكد واشنطن أن أي اتفاق يجب أن يضمن منع إيران من تطوير سلاح نووي، في ظل استمرار الحرب دون أفق واضح للتهدئة.

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