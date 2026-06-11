إعلان

هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تغلقه رسميًا حتى إشعار آخر

كتب : وكالات

01:11 م 11/06/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت سلطة المضيق الجديدة في إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، في خطوة ربطتها بالتوترات الناجمة عن تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وقالت هيئة مضيق الخليج العربي، التي أُنشئت الشهر الماضي للإشراف على بروتوكول عبور جديد في الممر المائي، إن قرار الإغلاق جاء على خلفية التوترات التي تسببت بها القوات الأمريكية، إضافة إلى إعلان صادر عن القوات المسلحة الإيرانية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيانها على منصة "إكس"، أن على الجهات التي حصلت مسبقاً على تصاريح عبور الانتظار إلى حين صدور تعليمات جديدة، داعية المتقدمين إلى التحلي بالصبر ومتابعة التوجيهات المقبلة الصادرة عن هيئة النقل البري.

الحرس الثوري يعلن إغلاق المضيق

وجاء الإعلان الإيراني بعد الضربات الجديدة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران يوم الأربعاء، إذ أعلن الحرس الثوري الإسلامي أن مضيق هرمز سيُغلق أمام جميع السفن.

وفي المقابل، رفضت القيادة المركزية الأمريكية هذا الطرح، مؤكدة أن السفن التجارية ما زالت تواصل العبور من وإلى المضيق بصورة طبيعية، وهو ما نفاه الحرس الثوري الإيراني.

وكانت طهران قد أكدت في وقت سابق أن الممر المائي لا يزال مفتوحاً، لكنها اشترطت تنسيق مرور السفن مع السلطات الإيرانية المختصة.

وفي الوقت نفسه، حذرت الولايات المتحدة مشغلي السفن من التعاون مع هيئة إدارة المياه الإقليمية المرتبطة بآلية تنظيم العبور الجديدة.

وبحسب البيانات الواردة، فإن مضيق هرمز ظل متأثراً بالحرب خلال الأشهر الماضية، حيث تشير تقديرات شركة جيه بي مورغان إلى أن حركة المرور المرئية عبره تراجعت إلى نحو 15% فقط مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"خطف وإجهاض في نص الليل".. الراقصة "شمس" تقدم بلاغا ضد سعد الصغير وصبري
حوادث وقضايا

"خطف وإجهاض في نص الليل".. الراقصة "شمس" تقدم بلاغا ضد سعد الصغير وصبري
قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
حوادث وقضايا

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
رياضة محلية

"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026