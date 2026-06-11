هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تغلقه رسميًا حتى إشعار آخر

أعلنت سلطة المضيق الجديدة في إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، في خطوة ربطتها بالتوترات الناجمة عن تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وقالت هيئة مضيق الخليج العربي، التي أُنشئت الشهر الماضي للإشراف على بروتوكول عبور جديد في الممر المائي، إن قرار الإغلاق جاء على خلفية التوترات التي تسببت بها القوات الأمريكية، إضافة إلى إعلان صادر عن القوات المسلحة الإيرانية خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيانها على منصة "إكس"، أن على الجهات التي حصلت مسبقاً على تصاريح عبور الانتظار إلى حين صدور تعليمات جديدة، داعية المتقدمين إلى التحلي بالصبر ومتابعة التوجيهات المقبلة الصادرة عن هيئة النقل البري.

Due to tensions caused by the aggressive US forces and the recent announcement issued by IR Armed Forces, the #Hormuz_Strait will be completely closed. Applicants who have already obtained transit permits are kindly requested to remain patient and await further notice by the PGSA https://t.co/bWHcRIlUle — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) June 11, 2026

الحرس الثوري يعلن إغلاق المضيق

وجاء الإعلان الإيراني بعد الضربات الجديدة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران يوم الأربعاء، إذ أعلن الحرس الثوري الإسلامي أن مضيق هرمز سيُغلق أمام جميع السفن.

وفي المقابل، رفضت القيادة المركزية الأمريكية هذا الطرح، مؤكدة أن السفن التجارية ما زالت تواصل العبور من وإلى المضيق بصورة طبيعية، وهو ما نفاه الحرس الثوري الإيراني.

وكانت طهران قد أكدت في وقت سابق أن الممر المائي لا يزال مفتوحاً، لكنها اشترطت تنسيق مرور السفن مع السلطات الإيرانية المختصة.

وفي الوقت نفسه، حذرت الولايات المتحدة مشغلي السفن من التعاون مع هيئة إدارة المياه الإقليمية المرتبطة بآلية تنظيم العبور الجديدة.

وبحسب البيانات الواردة، فإن مضيق هرمز ظل متأثراً بالحرب خلال الأشهر الماضية، حيث تشير تقديرات شركة جيه بي مورغان إلى أن حركة المرور المرئية عبره تراجعت إلى نحو 15% فقط مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.