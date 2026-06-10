قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة باتت "قريبة للغاية" من التوصل إلى اتفاق يُعالج البرنامج النووي الإيراني على المدى الطويل، مشيرا إلى استمرار التقدم في المفاوضات الجارية بين الجانبين.

منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أوضح فانس، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي للسياسة الأمريكية يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا في المستقبل، مؤكدا أن هذا المبدأ يُمثّل "أولوية أساسية" لواشنطن في أي تفاهم محتمل مع طهران.

استمرار العمل على تفاصيل الاتفاق

أشار نائب ترامب، إلى أن هناك مزيدا من العمل الذي يتعين إنجازه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات تشهد "تقدما مستمرا"، ما يعزز فرص الوصول إلى تفاهم يُعالج الملف النووي الإيراني خلال الفترة المقبلة.

ترامب يتوعد إيران بضربات جديدة

وفي سياق متصل، وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستُنفذ ضربات جديدة ضد إيران خلال اليوم، مؤكدا أن الرد الأمريكي سيأتي بـ"قوة"، على حد وصفه.

وأضاف ترامب، في تصريحات جديدة، من المكتب البيضاوي، أن هذه العمليات تأتي ردا على هجوم إيراني استهدف مروحية أمريكية من طراز "أباتشي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد على هذا التصعيد العسكري بشكل مباشر.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يُخفف حدة التوتر في المنطقة.