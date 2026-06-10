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ترامب: سنضرب إيران اليوم مجددًا بـ"قوة".. وكان عليها توقيع اتفاق

كتب : مصطفى الشاعر

07:12 م 10/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستُنفذ ضربات جديدة ضد إيران خلال اليوم، مؤكدا أن الرد الأمريكي سيأتي بـ"قوة"، على حد وصفه.

ترامب يربط الهجمات بإسقاط مروحية أباتشي

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة، من المكتب البيضاوي، اليوم الأربعاء، أن هذه العمليات تأتي رداًعلى هجوم إيراني استهدف مروحية أمريكية من طراز "أباتشي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد على هذا التصعيد العسكري بشكل مباشر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

دعوة لإيران للتوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستُواصل مهاجمة إيران، معتبرا أنه كان يتعين على طهران التوصل إلى اتفاق في وقت سابق لتفادي هذا التصعيد.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

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دونالد ترامب مفاوضات أمريكا وإيران إيران وأمريكا حرب إيران

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