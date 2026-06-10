قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قصفت نحو 20 هدفا في إيران، مؤكدا أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريباً.

أضاف المسؤول الأمريكي، أن التقييمات الأولية تشير إلى أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا.

وأشار إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو أضرار معروفة في مواقع أميركية حتى الآن.

ونفى مسؤول أمريكي آخر، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صحة تأكيد الحرس الثوري الإيراني استهداف 21 هدفا للقوات الأمريكية في المنطقة، قائلا: "إن ذلك ليس صحيحا".

في السياق، أعلن الجيش الأردني، صباح اليوم الأربعاء، أنه أسقط 5 صواريخ أُطلقت من إيران، تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب 4 أهداف في قاعدة أمريكية بالأردن.

أفاد بيان للقوات المسلحة الأردنية: "اعترضنا وأسقطنا 5 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه مدينة الأزرق"، مضيفا: "أنه نتج عن عملية الاعتراض سقوط شظايا من دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

فيما قال بيان للحرس الثوري، نشرته وكالة "إرنا"، إن القوات الإيرانية استهدفت ودمرت 4 أهداف مهمة، بما في ذلك حظائر مقاتلات إف-35 في القاعدة الجوية، ومركز مراقبة للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن، مشيرا إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى.

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي، أن دفاعاته الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية، في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الهجمات بعد إسقاط مروحية عسكرية أمريكية.

وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأعلنت السلطات البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدة أمريكية في الدولة الخليجية.

أفادت وزارة الداخلية، في بيان على منصة "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية"، وفقا للغد.