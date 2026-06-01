أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3433 شهيدا و10395 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات عبر الحدود.

21 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية

أوضحت الوزارة، في بيانها الرسمي الصادر اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحى المسجلة منذ بداية الفترة التي ترصدها الوزارة.

حصيلة الضحايا تشمل أطفالا ونساء وعاملين في القطاع الصحي

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أنها لا تُميز بين المدنيين والمقاتلين في إحصاءاتها الرسمية، لكنها أشارت في وقت سابق إلى أن حصيلة الشهداء تضم ما لا يقل عن 240 طفلا و326 امرأة، إضافة إلى 127 من العاملين في القطاع الصحي.

ارتفاع أعداد الضحايا رغم وقف إطلاق النار

كان وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل 17 أبريل الماضي، إلا أن بيانات وزارة الصحة تظهر استمرار سقوط الضحايا بعد دخوله حيز التنفيذ.

أكثر من 1100 قتيل منذ بدء الهدنة

بحسب أرقام الوزارة، بلغ إجمالي عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية في لبنان 2294 شخصا حتى يوم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن أكثر من 1100 شخص لقوا مصرعهم منذ ذلك التاريخ، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.