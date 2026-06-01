مسؤول إسرائيلي: قرار استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تم بالتنسيق مع أمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

06:53 م 01/06/2026

قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن قرار تنفيذ ضربات في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت جاء بعد تنسيق مع الولايات المتحدة، في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية.

تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن العمليات العسكرية

بحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب اتخذت قرار تنفيذ الهجمات على الضاحية الجنوبية بالتنسيق مع واشنطن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة هذا التنسيق أو مستواه، وفقا للصحيفة العبرية.

إسرائيل تربط الهجمات بجهود وقف إطلاق النار

أضاف المسؤول، وفق ما أوردته الصحيفة، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يعمل على جهود تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، مدّعيا أن "حزب الله" لا يتعاون مع هذه المساعي.

مزاعم إسرائيلية بشأن موافقة واشنطن

أشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن الولايات المتحدة وافقت على استهداف بيروت في ظل تعثر جهود التهدئة، بحسب مزاعمه، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تصعيدا عسكريا متواصلا وتبادلا للهجمات بين إسرائيل وحزب الله، وفق "يديعوت أحرونوت".

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

مدبولي يوجه بتشديد الرقابة على مصانع الأغذية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين
