إعلان

مسؤول إيراني يكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي بعد الهجوم

كتب : وكالات

11:25 ص 09/05/2026

المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل الجدل المتواصل بشأن الوضع الصحي لمجتبى خامنئي عقب الهجوم الذي استهدف مجمع مكتب المرشد الإيراني في فبراير الماضي، كشف مسؤول إيراني تفاصيل جديدة حول طبيعة الإصابات التي تعرض لها، مؤكداً أنه يتمتع حالياً بصحة كاملة.

وقال المدير العام للمراسم في مكتب المرشد الإيراني إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي وقع في 28 فبراير الماضي استهدف مجمع مكتب المرشد والمناطق المحيطة به، موضحاً أنه كان موجوداً داخل المكتب يوم الحادث، وأن موقعاً يبعد نحو 30 متراً عنهم تعرض للقصف.
وأضاف أن مجتبى خامنئي لم يكن موجوداً في المكان الذي اعتاد إلقاء دروسه فيه، مشيراً إلى أن ذلك الموقع تعرض للتدمير الكامل خلال الهجمات.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه أثناء توجه مجتبى خامنئي إلى منزله تعرض لموجة الانفجار، ما أدى إلى سقوطه أرضاً وإصابته برضوض في الركبة والظهر. وأكد أن إصابة الظهر تعافت خلال الفترة الماضية، وأن حالته الصحية حالياً جيدة بشكل كامل.
وأشار إلى أن أحد الأصدقاء التقى مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي، نافياً صحة ما يتم تداوله بشأن تعرضه لإصابة في الجبهة، ومؤكداً أن الأمر اقتصر على شق صغير خلف الأذن تمت معالجته، وأنه غير ظاهر بسبب العمامة.
وأضاف المسؤول أن ما وصفهم بـ"الأعداء" يسعون للحصول على تسجيل صوتي أو صورة أو أي وثيقة تخص مجتبى خامنئي بهدف تنفيذ عمل ضده، قائلاً: "انتظروا، فهو سيتحدث إليكم جميعاً في الوقت المناسب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجتبى خامئي المرشد الإيراني الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
شئون عربية و دولية

الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
فيروس هانتا.. كل ما تريد معرفته عن المرض المثير للقلق (الأعراض وطرق الانتشار)
أخبار مصر

فيروس هانتا.. كل ما تريد معرفته عن المرض المثير للقلق (الأعراض وطرق الانتشار)
بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
رياضة محلية

بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
المحكمة الدستورية العليا تؤيد فرض رسم اشتراك إضافي على المهندسين العاملين
حوادث وقضايا

المحكمة الدستورية العليا تؤيد فرض رسم اشتراك إضافي على المهندسين العاملين
15صورة من مزرعة مايكل جاكسون "Neverland"
أجنبي

15صورة من مزرعة مايكل جاكسون "Neverland"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟