أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن ناقلة محملة بمنتجات نفطية تعرضت لهجوم في منطقة مضيق هرمز، مشيرة إلى أن السفينة كان على متنها طاقم صيني.

وأعربت بكين عن قلقها البالغ إزاء السفن التي تضررت نتيجة النزاع المستمر في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن عددًا من المواطنين الصينيين كانوا موجودين على متن السفينة المستهدفة.

وأضاف أن السلطات الصينية لم تسجل حتى الآن أي إصابات بين أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الناقلة وقت وقوع الهجوم.

وكانت وكالة "شياشين" الصينية قد ذكرت، الخميس، أن ناقلة نفط مملوكة لجهة صينية تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي.