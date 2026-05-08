روبيو: ننتظر ردًا إيرانيًا اليوم والسيطرة على هرمز غير مقبولة

كتب : وكالات

03:23 م 08/05/2026

روبيو و البابا ليو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ناقش مع بابا الفاتيكان تطورات الوضع في إيران، إضافة إلى المخاطر التي قال إن النظام الإيراني يشكلها.

وأكد روبيو أن هناك اتفاقاً على أن امتلاك إيران للسلاح النووي أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنتظر رداً من طهران اليوم، معرباً عن أمله في أن يكون الرد "عرضاً جاداً".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول.

وفي ما يتعلق بلبنان، شدد روبيو على أن واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية اللبنانية قوية، معتبراً أن حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك.

وقال إن حزب الله ما كان ليبقى موجوداً لولا إيران، مضيفاً أن الحزب تعرض للإضعاف لكنه لا يزال يمتلك القدرة على إلحاق الضرر.

وأشار روبيو إلى أن حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط، بل لبنان أيضاً، مؤكداً ضرورة قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تدخل في مفاوضات مع حزب الله، وأن تركيزها ينصب على الحكومة اللبنانية.

