عراقجي: إيران لن ترضخ للضغوط وتدين الهجمات الأمريكية قرب هرمز

كتب : وكالات

02:58 م 08/05/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الإيرانيين "لا يرضخون للضغوط أبداً"، معتبراً أن الولايات المتحدة تلجأ إلى "مغامرات عسكرية متهورة" كلما طُرح حل دبلوماسي للأزمة.

وقال عراقجي إن واشنطن تقدم في كل مرة يتم فيها طرح مسار دبلوماسي على اتخاذ خطوات عسكرية وصفها بالمتهورة.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين، إلى جانب استهداف مواقع ساحلية قرب مضيق هرمز.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها تلفت انتباه الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم المرتبطة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

كما حذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لما وصفته بتقاعس وتهاون الأمم المتحدة تجاه "بلطجة واشنطن" والانتهاكات الأمريكية المتواصلة للقوانين الدولية.

