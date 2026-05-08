موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026

كتب : أحمد الجندي

03:36 م 08/05/2026 تعديل في 04:08 م

العطلات الرسمية

شهدت محركات البحث خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية القادمة في مصر لعام 2026، بعد انتهاء عطلة عيد العمال 2026.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026

ومن المقرر أن تكون الإجازة الرسمية المقبلة، هي إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من الثلاثاء 26 مايو، وتنتهي السبت 30 مايو، طبقا لما نشره موقع رئاسة الجمهورية.

وستكون وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة العيد رسميًا من يوم الأربعاء 27 مايو وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، وذلك ضمن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في الدولة، طبقًا لما نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء، خلال عدة أيام، قرارا رسميا بموعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الإجازة ضمن سلسلة الإجازات الرسمية السنوية التي تمنحها الدولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، مع استمرار الترقب لأي قرارات رسمية قد تصدر بشأن تمديد الإجازة أو تعديلها.

العطلات الرسمية عيد الأضحى قانون العمل

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
