أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم "واسع النطاق" استهدف قطعا بحرية تابعة للولايات المتحدة خلال اشتباكات وقعت أمس الخميس، مستخدما صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

الحرس الثوري يعلن استهداف مدمّرات أمريكية

أوضح بيان صادر عن الحرس الثوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية شنت عملية "مركبة ودقيقة للغاية" استخدمت فيها أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة المضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لضرب المدمرات الأمريكية.

رواية القيادة المركزية وتفاصيل الاشتباك البحري

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية والرئيس دونالد ترامب تعرّض 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم إيراني متعدد المحاور في مضيق هرمز.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن المدمرات المجهزة بصواريخ موجهة تمكنت من صد الهجوم الذي وصفته واشنطن بـ"العدواني"، ومنعت القوات الإيرانية من تحقيق أهدافها الميدانية خلال تبادل إطلاق النار في الممر المائي الاستراتيجي.

ترامب يتوعد وفشل محاولات الاستهداف الإيرانية

أوضح دونالد ترامب، أن طهران حاولت ضرب المدمرات الثلاث عبر مزيج من الطائرات المسيّرة وزوارق الهجوم السريع والصواريخ، مؤكدا أن القوات الأمريكية نجحت في إفشال العملية الإيرانية وهزيمتها بالكامل.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة التوتر العسكري في منطقة الخليج وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن بدء التصعيد الميداني الذي يهدد سلامة الملاحة الدولية في واحد من أهم مضائق العالم.