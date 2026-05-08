إعلان

صواريخ ومسيّرات.. الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على السفن الأمريكية

كتب : مصطفى الشاعر

12:46 م 08/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم "واسع النطاق" استهدف قطعا بحرية تابعة للولايات المتحدة خلال اشتباكات وقعت أمس الخميس، مستخدما صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

الحرس الثوري يعلن استهداف مدمّرات أمريكية

أوضح بيان صادر عن الحرس الثوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية شنت عملية "مركبة ودقيقة للغاية" استخدمت فيها أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية والمجنحة المضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لضرب المدمرات الأمريكية.

رواية القيادة المركزية وتفاصيل الاشتباك البحري

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية والرئيس دونالد ترامب تعرّض 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية لهجوم إيراني متعدد المحاور في مضيق هرمز.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن المدمرات المجهزة بصواريخ موجهة تمكنت من صد الهجوم الذي وصفته واشنطن بـ"العدواني"، ومنعت القوات الإيرانية من تحقيق أهدافها الميدانية خلال تبادل إطلاق النار في الممر المائي الاستراتيجي.

ترامب يتوعد وفشل محاولات الاستهداف الإيرانية

أوضح دونالد ترامب، أن طهران حاولت ضرب المدمرات الثلاث عبر مزيج من الطائرات المسيّرة وزوارق الهجوم السريع والصواريخ، مؤكدا أن القوات الأمريكية نجحت في إفشال العملية الإيرانية وهزيمتها بالكامل.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة التوتر العسكري في منطقة الخليج وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن بدء التصعيد الميداني الذي يهدد سلامة الملاحة الدولية في واحد من أهم مضائق العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده
رياضة محلية

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
زووم

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو
نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه
زووم

نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه
صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
حوادث وقضايا

صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟
حوادث وقضايا

جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان