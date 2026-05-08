أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة انتحارية أطلقت من الأراضي الإيرانية تجاه الدولة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الدفاعات الإماراتية تعترض صواريخ ومسيّرات إيرانية

أوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن الهجوم العدائي الأخير تسبب في وقوع 3 إصابات وُصفت بـ"المتوسطة" في صفوف المدنيين، مؤكدة أن القوات المسلحة تعاملت مع التهديدات بكفاءة عالية ومنعت وصولها إلى أهدافها الحيوية.

حصيلة التصدي للاعتداءات الإيرانية المتواصلة

كشف البيان، عن حجم التحديات الأمنية التي واجهتها الدولة منذ بدء موجة الاعتداءات الإيرانية، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض ما مجموعه 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا.

كما شملت عمليات التصدي الناجحة إسقاط أكثر من 2263 طائرة مسيّرة، مما يعكس الجاهزية الفنية والقتالية العالية للقوات المسلحة الإماراتية في حماية الأجواء والمنشآت الوطنية من التهديدات الخارجية العابرة للحدود.

ضحايا مدنيون من جنسيات متعددة جراء الاستهداف

وثّقت وزارة الدفاع في الإمارات، تضرر عدد كبير من المدنيين جراء هذه الهجمات، حيث بلغ إجمالي الإصابات 230 حالة لمقيمين وزوار من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة شملت مواطنين إماراتيين ومقيمين من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وغيرها.

كما سجلت الإحصائيات الرسمية ارتقاء 3 شهداء بينهم مدني مغربي الجنسية، بالإضافة إلى مقتل 10 مدنيين من جنسيات آسيوية وعربية مختلفة نتيجة الشظايا والأضرار الجانبية التي خلفتها هذه الاعتداءات المتكررة.

الجاهزية التامة لحماية السيادة الوطنية والأمن

شددت الوزارة في ختام بيانها، على أنها في حالة استنفار وجاهزية تامة للتصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة.

وأكدت وزارة الدفاع، التزامها التام بصون سيادة الإمارات وحماية مقدراتها الوطنية ومصالحها العليا، مشيرة إلى أن القوات المسلحة لن تتهاون في التعامل مع أي تهديدات إقليمية تمس سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها وضمان استمرار حالة الأمان التي تتمتع بها الدولة.

وتستمر إيران في سياسة التصعيد عبر إطلاق الصواريخ والمسيّرات، حيث أدى آخر هجماتها إلى إصابة 3 مدنيين في الإمارات، في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية نجاح دفاعاتها الجوية في تدمير صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيّرة انتحارية.