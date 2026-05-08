إعلان

محافظ الجيزة يوجه بغلق مقاهٍ مخالفة ورفع الإشغالات بحي الهرم

كتب : محمد أبو بكر

03:28 م 08/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الجيزة يوجه بغلق مقاهٍ مخالفة ورفع الإشغالات بحي الهرم (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الجيزة يوجه بغلق مقاهٍ مخالفة ورفع الإشغالات بحي الهرم (1)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الجيزة يوجه بغلق مقاهٍ مخالفة ورفع الإشغالات بحي الهرم (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدي الحاسم للتعديات على الطريق العام من قبل المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة مسائية موسعة أجراها محافظ الجيزة بعدد من شوارع حي الهرم، شملت شوارع الشيشيني واللبيني وفيصل ويوسف السباعي ومنطقة 16 عمارة، بالإضافة إلى مدخل شارع كعبيش من ناحية المريوطية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والإشغالات على أرض الواقع.

ووجه محافظ الجيزة، بغلق عدد من المقاهي المخالفة والمتعدية على الطريق العام بشارع اللبيني، مع التحفظ على المضبوطات والمخالفات، مؤكدًا عدم السماح بأي تجاوزات تعوق حركة المواطنين أو المركبات.

كما كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بمراجعة ورفع كفاءة مستوى النظافة بالجزيرة الوسطى بشارع الملك فيصل، إلى جانب تنفيذ أعمال متابعة شاملة لشارع اللبيني بطوله على الجانبين والجزيرة الوسطى، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة حي الهرم حملات رفع الإشغالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
أخبار المحافظات

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
حوادث وقضايا

صرخة أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل صفع الطفلة لجين بمصر الجديدة
البطيخة بـ 40 جنيهًا في المزرعة و200 في السوق.. ومزارعو المنيا: التجار
أخبار المحافظات

البطيخة بـ 40 جنيهًا في المزرعة و200 في السوق.. ومزارعو المنيا: التجار
هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق
زووم

هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق

هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب
رياضة محلية

هل يعاني الزمالك من الضغط الجماهيري أمام اتحاد العاصمة؟.. معتمد جمال يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل