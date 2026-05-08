وجه أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدي الحاسم للتعديات على الطريق العام من قبل المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة مسائية موسعة أجراها محافظ الجيزة بعدد من شوارع حي الهرم، شملت شوارع الشيشيني واللبيني وفيصل ويوسف السباعي ومنطقة 16 عمارة، بالإضافة إلى مدخل شارع كعبيش من ناحية المريوطية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والإشغالات على أرض الواقع.

ووجه محافظ الجيزة، بغلق عدد من المقاهي المخالفة والمتعدية على الطريق العام بشارع اللبيني، مع التحفظ على المضبوطات والمخالفات، مؤكدًا عدم السماح بأي تجاوزات تعوق حركة المواطنين أو المركبات.

كما كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بمراجعة ورفع كفاءة مستوى النظافة بالجزيرة الوسطى بشارع الملك فيصل، إلى جانب تنفيذ أعمال متابعة شاملة لشارع اللبيني بطوله على الجانبين والجزيرة الوسطى، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة.