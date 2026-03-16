إعلان

إيران تعلن فشل محاولة اغتيال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف

كتب : د ب أ

07:58 م 16/03/2026

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد تقرير إخباري بفشل محاولة اغتيال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في غارة جوية.
قالت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء "فشل العدو الصهيو أمريكي اليوم الاثنين في محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد رضا عارف إثر غارة جوية".
وأضافت "إثر قيام النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف بزيارة مؤسسة الشهيد اليوم الاثنين، استهدف العدو الصهيوأمريكي مبنى مؤسسة الشهيد بغارة جوية، إلا أنه أصاب مبنى آخر، وباءت محاولة الاغتيال بالفشل".
يشار إلى أن إسرائيل قتلت المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي وعددا من المسؤولين والقادة العسكريين البارزين في بداية الحرب في الـ28من شهر فبراير/شباط الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد رضا عارف محاولة اغتيال نائب رئيس إيران إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
دراما و تليفزيون

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
ماذا قال عمر علي بعد فوزه بتصويت الجمهور في "دولة التلاوة"؟
أخبار وتقارير

ماذا قال عمر علي بعد فوزه بتصويت الجمهور في "دولة التلاوة"؟

الجمعة أم السبت.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا
أخبار وتقارير

الجمعة أم السبت.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا
وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج
اقتصاد

وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة
سفرة رمضان

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك