أفاد تقرير إخباري بفشل محاولة اغتيال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في غارة جوية.

قالت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء "فشل العدو الصهيو أمريكي اليوم الاثنين في محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد رضا عارف إثر غارة جوية".

وأضافت "إثر قيام النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف بزيارة مؤسسة الشهيد اليوم الاثنين، استهدف العدو الصهيوأمريكي مبنى مؤسسة الشهيد بغارة جوية، إلا أنه أصاب مبنى آخر، وباءت محاولة الاغتيال بالفشل".

يشار إلى أن إسرائيل قتلت المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي وعددا من المسؤولين والقادة العسكريين البارزين في بداية الحرب في الـ28من شهر فبراير/شباط الماضي.