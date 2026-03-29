أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم الأحد أن طهران تعتزم إعادة تشكيل نظام الحوكمة في مضيق هرمز لضمان تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية طويلة الأمد.

وكتب عارف على منصة إكس "نظام مضيق هرمز لن يبقى كما كان في الماضي"، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى "تحويل الإنجازات في ميدان المعركة إلى فوائد اقتصادية وأمنية مستدامة للبلاد".

وأشار إلى أن جهود خصوم إيران لإحداث تغيير سياسي في الداخل الإيراني لم تؤد إلا إلى "تغيير النظام في هرمز" (في إشارة إلى تغيير قواعد السيطرة على المضيق).

ووفقا لمصادر إيرانية، قد تقتصر حركة المرور المستقبلية عبر المضيق على السفن التي لا يشارك مالكوها في الحرب ضد إيران، بينما سيتم منع مرور السفن المرتبطة بدول أو أطراف تعتبرها طهران داعمة للحرب.

كما يخطط البرلمان الإيراني لسن تشريعات لفرض نظام رسوم مرور على الممر المائي، بحسب المصادر ذاتها.

وقد أصبح مضيق هرمز نقطة ارتكاز في الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث هاجمت طهران مرارا سفنا في الممر المائي، مما أدى فعليا إلى إغلاق طريق شحن رئيسي لإمدادات النفط والغاز العالمية.

ويُعد الممر الضيق بين إيران وعمان الرابط الوحيد بين الخليج ومحيطات العالم، ويعتبر من أهم طرق الشحن عالميا، حيث يمر عبره عادة حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي إنه سيُرجئ تنفيذ تهديده بقصف محطات الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل المقبل، لكي تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك عقب محادثات "إيجابية للغاية" مع إيران بشأن إنهاء الحرب.