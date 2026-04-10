انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة "وول ستريت جورنال"، واصفاً إياها بأنها من "أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلاً في العالم"، وذلك بعد تقرير ذكر أنه أعلن نصرا مبكرا في إيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الخميس، إن ما تحقق هو نصر بالفعل، ولا يوجد فيه أي شيء مبكر، مؤكداً أنه بفضله لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.

وأضاف ترامب، "أنه سرعان ما سيتدفق النفط، سواء بمساعدة إيران أو بدونها، وبالنسبة له لا فرق في الحالتين".

وتابع ترامب: "وكالعادة، ستندم صحيفة وول ستريت جورنال على كلامها، فهم دائماً ما يسارعون إلى الانتقاد، لكنهم لا يعترفون أبداً بخطئهم، وهو ما يحدث في أغلب الأحيان".