أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المكثفة يوم أمس الأربعاء، استهدفت أكثر من 15 موقعا تابعا للبنية التحتية لـ"حزب الله" في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

غارات واسعة تستهدف البنية التحتية العسكرية

أوضح جيش الاحتلال، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن العمليات ركزت على تدمير مستودعات ومواقع مخصصة لتصنيع الوسائل القتالية، بالإضافة إلى استهداف مقرات قيادة ومبانٍ عسكرية كان يستخدمها عناصر الحزب لدفع مخططات ميدانية ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.

تدمير منصات الإطلاق وإحباط التهديدات الجوية

شملت الهجمات الإسرائيلية تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها عناصر حزب الله في توجيه قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية خلال الفترة الماضية.

وأشار الجيش إلى أن هذه المواقع كانت مجهزة لشن هجمات مباشرة، حيث تم رصد تحركات لعناصر الحزب داخل تلك المباني قبل استهدافها، مؤكدا أن تدمير هذه المنصات يأتي في إطار السعي لتقليص القدرات الهجومية للحزب وتأمين القوات المنتشرة على الخطوط الأمامية.

استمرار الرشقات الصاروخية تجاه القوات الإسرائيلية

وفي سياق التطورات الميدانية الأخيرة، لفت البيان إلى رصد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل الأراضي اللبنانية استهدفت تجمعات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب الخط الدفاعي الأمامي.

وأكد جيش الاحتلال، أن القذائف سقطت في محيط تمركز القوات "دون أن تُسفر عن وقوع إصابات بشرية"، مشددا على مواصلة عملياته العسكرية ضد أي تهديدات تستهدف مواطنيه أو قواته تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي حتى تحقيق الأهداف الميدانية المقررة.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.