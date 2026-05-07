الدقهلية تشيع جنازة إسلام سعيد أول شهيد مصري في الحرب على لبنان

كتب : فادي الصاوي

02:13 م 07/05/2026
شيّع أهالي قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، جثمان الشاب إسلام سعيد، عقب وصوله إلى مسقط رأسه بعد الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان من لبنان إلى مصر، وذلك بعد وفاته إثر سقوط قذيفة على مقر سكنه هناك.

وشهدت مراسم التشييع حالة كبيرة من الحزن بين أهالي القرية وأسرة الراحل، حيث خرج الجثمان من المسجد الكبير وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة أسرته في مصابها.

وقال والد الراحل إن ابنه كان يعمل في لبنان منذ نحو 12 عامًا، موضحًا أنه كان يتحمل مسؤولية الأسرة بالكامل، ويعمل على توفير احتياجاتها المعيشية.

وأضاف أن ابنه كان يساعد في تجهيز شقيقاته الثلاث، إلى جانب رعاية زوجته وطفلتيه، مشيرًا إلى أن آخر مكالمة هاتفية جمعتهما تضمنت وصية نجله له بالاهتمام بصحته، ووعده بالاستمرار في تلبية احتياجات الأسرة.

الأسرة تلقت خبر الوفاة من معارفه في لبنان

وأوضح والد إسلام سعيد أن الأسرة تلقت نبأ الوفاة عبر أحد معارفه المقيمين في لبنان، مؤكدًا أن الخبر تسبب في صدمة كبيرة لأفراد العائلة، قبل أن تبدأ إجراءات نقل الجثمان إلى مصر لدفنه وسط أهله وأقاربه بقرية السماحية.

