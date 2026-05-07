أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية "العنيفة" على منطقة النبطية في جنوب لبنان، استهدفت خلالها 20 موقعا ومنشأة تابعة لـ"حزب الله"، ركزت على تدمير بنى تحتية مخصصة لإنتاج الأسلحة بالإضافة إلى مواقع عسكرية ولوجستية في المنطقة، ضمن تصعيد ميداني ملحوظ شمل عدة محاور.

استهداف واسع النطاق للبنى التحتية

شهدت ساعات الليل الماضية توسعا في رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، استهداف نحو 20 موقعا ومنشأة تابعة للحزب في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، شملت مخازن للذخيرة ومبانٍ عسكرية ومواقع لوجستية تم تدميرها بالكامل خلال موجات القصف الجوي المتلاحقة.

ملاحقة الخلايا الميدانية وخطوط الإمداد

وفي إطار ملاحقة التحركات الميدانية، رصدت القوات الإسرائيلية خلية عسكرية كانت تقوم بنقل كميات من الأسلحة والعتاد بواسطة شاحنة في إحدى بلدات الجنوب، حيث تم استهدافها بشكل مباشر وقضت الغارة على أفراد الخلية ودمرت الشحنة العسكرية التي كانت في طريقها إلى منصات الإطلاق.

تحجيم سلاح المسيّرات ومخازن السلاح

شملت قائمة الأهداف التي طالها القصف الإسرائيلي منصة متطورة مخصصة لإطلاق الطائرات المسيّرة ومباني ميدانية استخدمت في توجيه وإطلاق المسيّرات الانقضاضية نحو مواقع جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مخازن استراتيجية للسلاح كانت مجهزة لعمليات هجومية قريبة.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.