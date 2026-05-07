سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تعليق "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وكتب قاليباف في منشور على منصة إكس: "فشلت عملية (ثق بي يا أخي)، والآن نعود إلى الروتين مع عملية (فوكيوس)".

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، عبر تلغرام، أن هذا التصريح جاء ردًا على مقال لموقع أكسيوس الأمريكي الإخباري، الذي ذكر أن إيران وافقت على شروط اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وفي تغريدته، أطلق قاليباف على موقع أكسيوس تسمية ساخرة "فوكيوس"، متهمًا إياه بنشر معلومات زائفة تتماشى مع رواية البيت الأبيض.

يذكر أن موقع أكسيوس قال إن "مسؤولين أمريكيين واثنين من المصادر المطلعة" أفادوا بوجود "مسودة اتفاق من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلًا"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تنتظر رد طهران خلال الأيام المقبلة.

وبحسب أكسيوس، فإن الاتفاق يتضمن التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وموافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى رفع القيود المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز.