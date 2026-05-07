الرئيس السيسي من الإمارات: ندعم أمن أشقائنا ونرفض الاعتداءات الإيرانية

كتب : أحمد الجندي

02:07 م 07/05/2026 تعديل في 02:47 م
    زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات
    زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات
    زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات
    زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارته الإمارات اليوم الخميس، مثمنًا العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس خلال زيارته إلى الإمارات، والتي استغرقت عدة ساعات، تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددًا على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها، مؤكداً أن ما يمس الإمارات يمس مصر.

السيسي: الاعتداءات على الإمارات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي

كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً خلال غداء عمل أقيم على شرف الرئيس، رحب خلاله الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

الشيخ محمد بن زايد يعرب عن تقديره للرئيس السيسي

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي والحرص على مواصلة التنسيق مع مصر.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا كذلك سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف التشاور بشأن الأزمات الإقليمية بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها، وفي ختام المباحثات، اصطحب رئيس دولة الإمارات الرئيس إلى مطار أبو ظبي الدولي لتوديعه.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

