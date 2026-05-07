وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الفاتيكان للقاء البابا ليون الرابع عشر

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان، الخميس، لعقد اجتماع يُتوقع أن يكون حساساً مع البابا ليون الرابع عشر، في ظل استمرار الانتقادات التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحبر الأعظم على خلفية الحرب مع إيران.

ووصل موكب روبيو إلى الفاتيكان عبر الشارع الرئيسي المؤدي إليه وسط إجراءات أمنية مشددة، في أول لقاء يجمع البابا بمسؤول من إدارة ترامب منذ نحو عام.

ومن المنتظر أن يستمر الاجتماع المغلق بين البابا لاون الرابع عشر وروبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، لمدة تقارب نصف ساعة.

كما يتضمن برنامج الزيارة اجتماعاً آخر بين وزير الخارجية الأمريكي والكاردينال الإيطالي بيترو بارولين، المسؤول عن الدبلوماسية في الفاتيكان.

وقبل توجهه إلى الفاتيكان، حاول روبيو تخفيف حدة التوتر المرتبط بالتصريحات التي بدت كأنها انتقادات مباشرة من ترامب للبابا، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وملفات الهجرة.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الزيارة كانت مقررة مسبقاً، لكنه أشار إلى أن تطورات جديدة طرأت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من الملفات التي ستتم مناقشتها مع مسؤولي الفاتيكان، مشيراً بشكل خاص إلى ملف حرية ممارسة الشعائر الدينية.

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة لدى الفاتيكان براين بورش للصحفيين هذا الأسبوع إن اللقاء المرتقب بين الجانبين سيكون على الأرجح "محادثة صريحة".

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي روبيو رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، لبحث التطورات الأخيرة.

وقالت ميلوني للصحفيين، الأربعاء، إن الجانب الإيطالي سيستمع إلى ما سيطرحه الوزير الأمريكي، موضحة أن واشنطن هي من طلبت عقد هذا اللقاء.

وأضافت أن المحادثات ستتناول التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة، مؤكدة أنه لا يمكن تجاهل القضايا الجارية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والدولية.