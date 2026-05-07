أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن نجاحه في القضاء على أحمد غالب بلوط قائد وحدة قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وذلك في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس الأربعاء.

اغتيال القيادي أحمد غالب بلوط في ضربة جوية

أوضح جيش الاحتلال، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن بلوط تدرج في مناصب قيادية عديدة داخل الوحدة على مدار سنوات، كان أبرزها منصب قائد العمليات حيث تولى مسؤولية رفع الجاهزية القتالية واستنفار العناصر لتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية.

إدارة المخططات الميدانية وتفعيل العمليات الهجومية

كشف الجيش الإسرائيلي، أن القيادي المستهدف قاد وأدار عشرات المخططات الميدانية خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت إطلاق صواريخ مضادة للدروع وتفعيل عبوات ناسفة ضد القوات العاملة في جنوب لبنان.

وأشار البيان إلى أن بلوط كان يُشرف بشكل مباشر على دفع جهود ترميم قدرات قوة الرضوان وإعادة تفعيل ما يُسمى بـ"خطة احتلال الجليل"، وهي الاستراتيجية التي عملت الوحدة على بنائها والترويج لها لسنوات طويلة بهدف اختراق الحدود الشمالية.

مواجهة التمويل الإيراني ومنع ترميم القدرات العسكرية

شدد البيان على أن وحدة قوة الرضوان تعمل بتمويل وتوجيه مباشر من النظام الإيراني بهدف استهداف المواطنين والقوات الإسرائيلية، مؤكدا أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية ضد كافة التهديدات الموجهة للجبهة الداخلية.

وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية، عزمها على إحباط أي محاولات مستقبلية للوحدة لترميم قدراتها أو إعادة بناء قوتها التنظيمية والعسكرية من جديد لضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية.

عملية اغتيال تستهدف القيادة العسكرية لحزب الله

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن صدور تعليمات رسمية بالاشتراك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، لمهاجمة قائد قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف تصفيته وإحباط مخططاته العسكرية.

أكدت القناة "14 العبرية"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية دقيقة استهدفت موقعا في قلب الضاحية، مما أدى إلى نجاح عملية اغتيال مالك بلوط قائد القوة المذكورة برفقة عدد من العناصر المسلحين الذين كانوا يتواجدون في محيط العملية لحظة الاستهداف.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.