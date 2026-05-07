الحرس الثوري الإيراني: الحرب لم تنتهِ وإيران لن تسمح بالاعتداء

كتب : وكالات

11:14 ص 07/05/2026

الحرس الثوري الإيراني

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، العميد يدالله جواني، أهمية الحضور الجماهيري في الساحات، معتبرا أن دعم الشعب يمثل أحد أهم عناصر قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على أن الحرب لم تنتهِ بعد.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن جواني قوله إن إيران يجب أن تصل إلى مرحلة لا تجرؤ فيها أي دولة أو قوة على الاعتداء على أراضيها أو تهديدها.

وفي حديثه عن نتائج وتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية، أوضح أن الطرف الذي وصفه بالعدو كان يعتقد قبل اندلاع الحرب أنه سيحقق النصر، إلا أن الوضع تغير بعد انتهاء المواجهة، مضيفا أن الأمريكيين أصبحوا يعيشون حالة من القلق والخوف.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تمثل، بحسب وصفه، مواجهة بين جبهتين متقابلتين، إحداهما تمثل الإنسانية والأخرى معاداة الإنسانية، كما وصفها بأنها مواجهة بين الحق والباطل، مشبها إياها بالحروب ضد الفراعنة والطغاة.

الحرس الثوري الإيراني إيران أمريكا حرب إيران

