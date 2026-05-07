الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 من جنوده في هجمات بمسيّرات تابعة لحزب الله

كتب : مصطفى الشاعر

11:28 ص 07/05/2026

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 7 من جنوده بجروح متفاوتة جراء هجوم نفذه "حزب الله" باستخدام طائرة مسيّرة استهدف تجمعا للقوات في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية.

خسائر بشرية في استهداف جوي بمسيّرة انتحارية

أوضح المتحدث باسم الجيش، في بيان عاجل، أن أحد الجنود المصابين في حالة صحية "خطيرة"، بينما وصفت جراح الآخرين بأنها تتراوح بين المتوسطة والطفيفة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم وسط استمرار العمليات الميدانية في المنطقة.

استمرار الرشقات الصاروخية تجاه القوات الإسرائيلية

وفي تطور ميداني آخر، رصدت الرادارات الإسرائيلية إطلاق عدة صواريخ من قِبل عناصر حزب الله خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع وتمركزات للقوات المنتشرة في القطاع الجنوبي من لبنان.

وأكد جيش الاحتلال، أن القذائف الصاروخية سقطت في مناطق مفتوحة وبالقُرب من نقاط التمركز دون أن تُسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية تذكر، مشيرا إلى أن القوات ترد على مصادر النيران وتواصل مراقبة التحركات على طول الخط الحدودي لمنع أي محاولات تسلل أو هجمات إضافية.

خروقات مستمرة رغم تمديد وقف إطلاق النار

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام عقب موجة غارات مكثفة بدأت في مارس، ثم جرى الإعلان في 23 أبريل عن تمديد الهدنة لمدة 3 أسابيع إضافية، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تضع استقرار هذا الاتفاق على المحك.

