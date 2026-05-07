أكد نائب قائد الحرس الثوري، أن بلاده سترد على أي عمل شرير من قبل الأعداء بكل حزم.

وأشار نائب قائد الحرس الثوري، في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية، إلى أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة ممارسات الأعداء، قائلاً: "في ظل المبادرة من الجمهورية الإسلامية ويقظة القوات المسلحة، سيُقابل أي عمل عدواني شرير برد حازم".

وأكد نائب قائد الحرس الثوري، أن الشعب الإيراني يقف في وجه التهديدات العالمية والإقليمية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، لموقع "أكسيوس"، عن وجود تنسيق عميق ومستمر بين تل أبيب وواشنطن، لافتًأ إلى أن الخطوات الأمريكية الأخيرة لم تكن مفاجئة للجانب الإسرائيلي.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اتصال مباشر ودائم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يجري الطرفان محادثات شبه يومية لضمان توافق الرؤى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة بين طاقم مكتب نتنياهو وفريق ترامب، لضمان سرعة التعامل مع التطورات المتلاحقة في المنطقة.