ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعا

كتب : وكالات

03:47 ص 07/05/2026

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، انتهاء الحرب مع إيران سريعا، في وقت يسعى ‌فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي ‌حالة ‌الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي.

قال ترامب في ‌إطار فعالية ‌لدعم ⁠مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت ⁠جونز: "عندما ‌تنظرون إلى ⁠ما يحدث، تجدون أننا نفعل ⁠ذلك لسبب بالغ الأهمية: ⁠لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك يدركون أن ما نفعله صحيح، ‌وسينتهي الأمر سريعا".

واعتبر ترامب في وقت سابق، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا.

وفي تصريح للصحفيين في المكتب البيضوي، قال ترامب: "أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

كان ترامب قد كتب في منشور على منصة تروث سوشال: "إذا افترضنا أن إيران توافق على ما اتُفق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي، الأسطورية بالفعل، قد بلغت نهايتها".

وحذّر في الوقت نفسه من أنه إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف، على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقا.

وأعلن ترامب، أنه سيعلّق عملية مشروع الحرية التي أطلقها في اليوم السابق مرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الحرب، متحدثا عن إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع طهران.

غير أن واشنطن أبقت في الوقت نفسه على الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل.

وأفاد الجيش الأمريكي، أن مقاتلة تابعة لبحريته أطلقت النار على ناقلة للنفط وعطّلتها، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار.

وفي الأثناء، أفادت وزارة الجيوش الفرنسية، أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول والسفن المواكبة لها ستتمركز في منطقة الخليج تحسبا لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وفقا لسكاي نيوز.

