قوات إسرائيلية تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

كتب : وكالات

04:44 ص 07/05/2026 تعديل في 04:49 ص

قالت وكالة الأنباء السورية، إن قوة إسرائيلية توغلت مساء الأربعاء في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

أفادت الوكالة الرسمية، أن 8 سيارات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد وانتشرت بالمكان.

كانت قوة إسرائيلية فد توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي.

وتدعو دمشق المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، وفقا لروسيا اليوم.

