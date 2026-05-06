شهدت القاعة الشرقية بالبيت الأبيض موقفا لافتا حين أثارت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، موجة من الضحك الساخر بين الحضور أثناء إشادتها بزوجها، حيث وصفت ترامب بأنه يمتلك "تعاطفا يتجاوز دوره الرسمي كقائد عام"، وهي العبارة التي فجّرت ضحكات غير متوقعة في القاعة، وأضفت طابعا مُغايرا على الحفل المُقام وسط تصاعد التوترات العسكرية مع إيران.

تكريم أمهات الجنود في ظل ظروف استثنائية

أعربت ميلانيا ترامب، خلال فعالية مخصصة لأمهات العسكريين أُقيمت اليوم الأربعاء، في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، عن "تقديرها العميق" للتضحيات التي يُقدّمها أفراد الخدمة وأسرهم.

واستذكرت ميلانيا، حضورها مراسم نقل جثامين جنود أمريكيين في مارس الماضي، مُقرّة بأن الولايات المتحدة تمر حاليا بفترة صراع عسكري، ومشددة على أن هذا اليوم مخصص لوضع الأمهات في أعلى درجات الاحترام والتقدير، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وتأتي هذه التصريحات بعد مقتل 13 جنديا أمريكيا في عملية "ملحمة الغضب"، التي أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، عن انتهائها يوم الثلاثاء الماضي.

إشادة بـ "تعاطف" ترامب وضحكات في القاعة

تطرقت السيدة الأولى في حديثها إلى شخصية الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه بينما يعرفه معظم الناس كقائد عام قوي للقوات المسلحة فإن تعاطفه يتجاوز هذا الدور الرسمي وهي العبارة التي أثارت موجة من الضحك بين الحاضرين في القاعة.

وشهدت الفعالية حضورا رفيع المستوى شمل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والسيدة الثانية أوشا فانس، بالإضافة إلى وزيرة التعليم ليندا مكمان، وزوجة وزير الدفاع بيت هيجسيث، مما عكس اهتمام الإدارة بالجانب الاجتماعي والأسري للمؤسسة العسكرية في هذه الأوقات الحرجة.

تحذيرات رئاسية ومشاركة لقصص الصمود

أُقيمت فعالية هذا العام في أجواء سياسية مشحونة بسبب الحرب القائمة مع إيران، حيث سبقت الحفل بساعات تحذيرات أطلقها الرئيس ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي هدد فيها باستئناف القصف بمستوى وكثافة غير مسبوقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وخلال الحفل دعا دونالد ترامب، بعض الضيوف للمنصة لإلقاء كلمات قصيرة كان من بينهم ميلودي وولف والدة الجندي أندرو وولف الذي تعرّض لإطلاق نار خارج محطة مترو بالقُرب من البيت الأبيض في نوفمبر الماضي ونجا من إصابته.

وبغض النظر عن الضحكات التي ضجت بها القاعة، فقد نجحت ميلانيا في تسليط الضوء على معاناة أسر العسكريين في ظل النزاعات القائمة، تاركةً خلفها جدلا واسعا حول مفهوم "التعاطف السياسي"؛ وهل يمكن لخطاب عاطفي أن يُغيّر الصورة الذهنية الراسخة لرئيس عُرف بقراراته الصارمة ومواقفه المثيرة للجدل.