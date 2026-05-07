قال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بيرند لانج، اليوم الخميس، إن المشرعين والحكومات الأوروبية يحققون تقدما جيدا في المفاوضات الرامية إلى استكمال اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية ‌على الواردات الأمريكية لكن الطريق لا يزال طويلا.

ويسعى المشرعون والحكومات إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في ظل تجدد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لانج في بيان: "لقد اختتمنا للتو جولة بناءة أحرزنا خلالها تقدما جيدا بشأن مسألة آلية الحماية ومراجعة وتقييم ⁠اللائحة الرئيسية، لكن لا يزال هناك طريق طويل".

وسيجتمع المفاوضون مرة أخرى في 19 مايو لإجراء جولة جديدة من المحادثات.

وقال ترامب يوم الجمعة، إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع، من 15% حاليا، لأن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسكتلندا في يوليو تموز الماضي.

وتعمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لدرء هذا ‌التهديد ⁠وتضغط من أجل التنفيذ السريع للتشريعات لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية ومنح وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق التجارة.

ورغم مرور 9 أشهر على إبرام الاتفاق، لا يزال يتعين ⁠على البرلمان الأوروبي والمجلس، وهو الهيئة التي تمثل حكومات الاتحاد الأوروبي، الاتفاق على نص مشترك قبل أن تدخل تخفيضات الرسوم حيز التنفيذ، وفقا لرويترز.