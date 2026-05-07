مفاوض أوروبي: الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق التجارة مع أمريكا

كتب : وكالات

04:54 ص 07/05/2026

قال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بيرند لانج، اليوم الخميس، إن المشرعين والحكومات الأوروبية يحققون تقدما جيدا في المفاوضات الرامية إلى استكمال اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية ‌على الواردات الأمريكية لكن الطريق لا يزال طويلا.

ويسعى المشرعون والحكومات إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في ظل تجدد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لانج في بيان: "لقد اختتمنا للتو جولة بناءة أحرزنا خلالها تقدما جيدا بشأن مسألة آلية الحماية ومراجعة وتقييم ⁠اللائحة الرئيسية، لكن لا يزال هناك طريق طويل".

وسيجتمع المفاوضون مرة أخرى في 19 مايو لإجراء جولة جديدة من المحادثات.

وقال ترامب يوم الجمعة، إنه يعتزم رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع، من 15% حاليا، لأن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسكتلندا في يوليو تموز الماضي.

وتعمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لدرء هذا ‌التهديد ⁠وتضغط من أجل التنفيذ السريع للتشريعات لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية ومنح وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق التجارة.

ورغم مرور 9 أشهر على إبرام الاتفاق، لا يزال يتعين ⁠على البرلمان الأوروبي والمجلس، وهو الهيئة التي تمثل حكومات الاتحاد الأوروبي، الاتفاق على نص مشترك قبل أن تدخل تخفيضات الرسوم حيز التنفيذ، وفقا لرويترز.

بعد شرائها بساعات.. تفاصيل سرقة ميكروباص من ميدان رمسيس
طقس متقلب يضرب البلاد اليوم.. الأرصاد: شبورة ورياح واضطراب حالة البحر
4 نجمات أثرن الجدل في جنازة هاني شاكر بالشيخ زايد- صور
بـ 40 جنيهاً.. وزير النقل يقطع تذكرة المونوريل ويعلن بدء عصر النقل الذكي
انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام للمرحلة الإعدادية بالجيزة
