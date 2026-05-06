الداخلية تصدر قرارات بإبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كتب : علاء عمران

09:59 ص 06/05/2026 تعديل في 10:25 ص

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 599 لسنة 2026 والقرار رقم 600 لسنة 2026، بشأن إبعاد عدد من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، ومذكرتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

إبعاد سوري الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام

تضمن القرار رقم 599 لسنة 2026 إبعاد المدعو MOKHAMMAD KHASAN MAKKIA، روسي من أصل سوري الجنسية، مواليد 24/7/2001، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد المدعو يوسف محمد نقاوة لأسباب تتعلق بالصالح العام


كما نص القرار رقم 600 لسنة 2026 على إبعاد المدعو يوسف محمد نقاوة، سوري الجنسية، مواليد 4/5/1978، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد أجنبي لأسباب تتعلق الصالح العام


تضمن القرار رقم 598 لسنة 2026 إبعاد المدعو BILOLBEK ODILJON UGLI ODILJONOV، أوزباكستاني الجنسية، مواليد 26/12/1996، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تنفيذ القرارات ونشرها رسميا


نصت القرارات على أن تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التنفيذ، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية، وصدر القراران بتاريخ 9/4/2026.

