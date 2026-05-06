تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:02 ص 06/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

بنك البركة:

53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.69 جنيه للشراء، و53.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

