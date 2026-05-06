تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.
بنك البركة:
53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.69 جنيه للشراء، و53.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.