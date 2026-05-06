أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 7 مايو 2026 حتى الإثنين 11 مايو 2026، مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا وبرودة ليلًا

أوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل للبرودة ليلًا، في ظل أجواء ربيعية مستقرة نسبيًا.

وأضافت أنه تتكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط للرياح على فترات متقطعة

أشارت "الهيئة" إلى أن البلاد سوف تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الخميس وحتى الإثنين، وذلك على فترات متقطعة، دون تأثيرات كبيرة على الاستقرار العام للأحوال الجوية.

وأكدت توقعات "الأرصاد" استمرار الطقس المستقر نسبيًا مع أجواء ربيعية معتدلة، مع متابعة مستمرة لأي تغيرات قد تطرأ على خرائط الطقس، خاصة في ظل تقلبات فصل الربيع.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول، نظرًا للتغيرات السريعة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، وأما عن درجات الحرارة التفصيلية خلال تلك الفترة فيمكنكم الاطلاع عليها من خلال الجدول المرفق.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

"شبورة وأمطار ورياح نشطة".. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم