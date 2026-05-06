قالت ‌وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي بدأ ‌لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين اليوم الأربعاء.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين، إذ أنه من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس وتسنيم.

قالت وكالة فارس للأنباء، إن عراقجي وصل إلى بكين على رأس وفد دبلوماسي خلال هذه الزيارة، سيناقش وزير خارجية بلادنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الصيني.

وتُعد الصين مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني، متحدية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى واشنطن لخنق الإيرادات المتجهة إلى طهران.

تأتي هذه الرحلة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين المرتقبة في 14 و15 مايو.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبو حضّ الصين على ممارسة الضغط على وزير الخارجية الإيراني.

وقال: "آمل في أن يُبلغ الصينيون عراقجي بما ينبغي أن يُقال له، وهو أن ما كنتم تفعلونه في المضائق يتسبب في عزلتكم على مستوى العالم".