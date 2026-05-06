إعلان

وزير الخارجية الصيني يُجري محادثات مع نظيره الإيراني

كتب : وكالات

05:59 ص 06/05/2026

وانج يي يبدأ ‌لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت ‌وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي بدأ ‌لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين اليوم الأربعاء.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين، إذ أنه من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس وتسنيم.

قالت وكالة فارس للأنباء، إن عراقجي وصل إلى بكين على رأس وفد دبلوماسي خلال هذه الزيارة، سيناقش وزير خارجية بلادنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الصيني.

وتُعد الصين مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني، متحدية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى واشنطن لخنق الإيرادات المتجهة إلى طهران.

تأتي هذه الرحلة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين المرتقبة في 14 و15 مايو.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبو حضّ الصين على ممارسة الضغط على وزير الخارجية الإيراني.

وقال: "آمل في أن يُبلغ الصينيون عراقجي بما ينبغي أن يُقال له، وهو أن ما كنتم تفعلونه في المضائق يتسبب في عزلتكم على مستوى العالم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الإيرانية الصين وانج يي عباس عراقجي محادثات صينية إيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير خارجية أمريكا: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن.. وحزب الله مشكلة
شئون عربية و دولية

وزير خارجية أمريكا: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن.. وحزب الله مشكلة
البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
أخبار مصر

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
زووم

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟