حمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية تباطؤ الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في التراجع عن مطالبها التي وصفتها بالمتشددة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوضع الراهن في مضيق هرمز جاء نتيجة مباشرة لما وصفه بالاعتداء الأمريكي، مشيرا إلى أن المضيق كان ممرا آمنا للملاحة الدولية قبل هذه التطورات.

وأوضح أن الدول وشركات الشحن باتت تدرك ضرورة التنسيق مع طهران لضمان سلامة عبور السفن في المضيق، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في هذا الإطار تتوافق مع القوانين الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسببت في حالة من انعدام الأمن ليس فقط في مضيق هرمز بل أيضا في المياه الدولية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده تواصل التنسيق مع روسيا والصين، باعتبارهما من الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن الدولي، في سياق التعامل مع التطورات الجارية.