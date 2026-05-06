إعلان

البيت الأبيض: الرئيس البرازيلي يلتقي ترامب الخميس

كتب : وكالات

06:24 ص 06/05/2026

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته: "سيستضيف الرئيس ترامب الرئيس لولا في زيارة عمل الخميس، يناقشان مسائل اقتصادية وأمنية ذات اهتمام مشترك".

كان مصدر في الرئاسة البرازيلية أفاد في وقت سابق، أن اجتماعا بين ترامب ولولا كان مرجحا.

والتقى ترامب ولولا مرة واحدة كانت في ماليزيا العام الماضي، أما الاجتماع الثاني الذي كان مقررا عقده في واشنطن في وقت سابق من هذا العام فلم يُعقد.

ويختلف لولا 80 عاما، وترامب 79 عاما، بشأن العديد من القضايا مثل التعددية والتجارة الدولية ومكافحة تغير المناخ.

وتحسنت العلاقة بعد اجتماعهما في ماليزيا الذي أدى إلى رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على البرازيل.

لكن لولا كثيرا ما ينتقد السياسة الخارجية لدونالد ترامب، خصوصا في ما يتعلق بالحرب على إيران وإطاحة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

ويُعد ترامب حليفا رئيسيا للرئيس اليميني المتطرف السابق المسجون جايير بولسونارو الذي ينظر إلى ابنه الأكبر فلافيو على أنه المنافس الرئيسي للولا في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس البرازيلي دونالد ترامب البيت الأبيض لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير خارجية أمريكا: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن.. وحزب الله مشكلة
شئون عربية و دولية

وزير خارجية أمريكا: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن.. وحزب الله مشكلة
النقل تبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. 3 أيام مجانًا للمواطنين
أخبار مصر

النقل تبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. 3 أيام مجانًا للمواطنين
الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
نصائح طبية

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟