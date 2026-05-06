يلتقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته: "سيستضيف الرئيس ترامب الرئيس لولا في زيارة عمل الخميس، يناقشان مسائل اقتصادية وأمنية ذات اهتمام مشترك".

كان مصدر في الرئاسة البرازيلية أفاد في وقت سابق، أن اجتماعا بين ترامب ولولا كان مرجحا.

والتقى ترامب ولولا مرة واحدة كانت في ماليزيا العام الماضي، أما الاجتماع الثاني الذي كان مقررا عقده في واشنطن في وقت سابق من هذا العام فلم يُعقد.

ويختلف لولا 80 عاما، وترامب 79 عاما، بشأن العديد من القضايا مثل التعددية والتجارة الدولية ومكافحة تغير المناخ.

وتحسنت العلاقة بعد اجتماعهما في ماليزيا الذي أدى إلى رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على البرازيل.

لكن لولا كثيرا ما ينتقد السياسة الخارجية لدونالد ترامب، خصوصا في ما يتعلق بالحرب على إيران وإطاحة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

ويُعد ترامب حليفا رئيسيا للرئيس اليميني المتطرف السابق المسجون جايير بولسونارو الذي ينظر إلى ابنه الأكبر فلافيو على أنه المنافس الرئيسي للولا في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، وفقا للغد.