وزير الخارجية الإيراني يزور الصين لبحث العلاقات والتطورات قبل قمة ترامب وشي

كتب : وكالات

01:59 م 05/05/2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين لإجراء مشاورات دبلوماسية مع نظيره الصيني، في خطوة تأتي ضمن التنسيق المستمر بين طهران وبكين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن عراقجي سيعقد لقاءات في بكين لمناقشة مسار العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة قبل تحرك دبلوماسي آخر، إذ من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ تستمر يومين، تبدأ في الرابع عشر من مايو.

وكان ترامب قد أرجأ زيارة سابقة إلى بكين كانت مقررة في أواخر مارس، بسبب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية المرتبطة بتداعيات هذا الصراع.

