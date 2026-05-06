جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها في 13 أكتوبر عام 2014 على طريق العين السخنة للذي شهد واحدة من أبشع الجرائم التي أثارت ردود فعل غاضبة في محافظة السويس.

بلاغ عاجل تلقته شرطة عتاقة من مواطن أفاد بعثوره على جثتين ملقاة على جانب الطريق، لتتحرك على الفور قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

هناك، انكشفت تفاصيل الواقعة؛ جثة لسيدة في منتصف الأربعينيات من عمرها، تدعى "س. م"، وقد تهشم رأسها بشكل بالغ، وبجوارها جثة فتاة عشرينية، "إ. ع" ابنة الضحية الأولى مصابة بجرح غائر في الرأس.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة وابنتها في السويس خلال عام 2014.

معاينة موقع الجريمة أشارت منذ اللحظة الأولى إلى قصد جنائي، خاصة مع اختفاء المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليهما.

وبفحص علاقاتهما وتحريات المباحث، بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًا، لتقود إلى دائرة قريبة من الضحيتين، إذ كشفت التحريات أن وراء الجريمة شخصًا لم يكن بعيدًا عنهما، بل على صلة مباشرة بهما، وهو "ح. و"، سائق وزوج المجني عليها الأولى.

التحقيقات أوضحت أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته، حيث أعد أداة الجريمة، وهي قطعة رخام، واستدرج الضحيتين إلى مكان ناءٍ على طريق السخنة، قبل أن ينهال عليهما ضربًا حتى فارقتا الحياة، فلم يكن الدافع سوى السرقة، إذ استهدف سرقة ما بحوزتهما من مشغولات ذهبية، في جريمة جمعت بين القتل العمد والترصد بغرض السرقة.

أُحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، حيث استمعت المحكمة إلى تفاصيل الواقعة، وأقوال أسرة الضحايا، وتحريات المباحث، وتقارير الطب الشرعي التي أكدت أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات قاتلة في الرأس باستخدام أداة صلبة.

وخلال جلسات المحاكمة، واجه المتهم أدلة دامغة تثبت ارتكابه للجريمة مع سبق الإصرار.

وبعد تداول القضية، أصدرت محكمة جنايات السويس، في 26 أكتوبر 2017 حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في خطوة تسبق النطق بالحكم النهائي.

